La Promessa anticipazioni 30 ottobre, Cavendish intimidisce Catalina e Pelayo, Maria sconvolge Salvador

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 30 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Maria ha rubato i soldi di Vera. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio del 28 ottobre

Il Conte De Ayala confessa a Petra di essere arrivato alla tenuta perchè ha scoperto, da un necrologio su un giornale, della morte di Feliciano, suo figlio. Curro non riesce più a sopportare di rimanere recluso in camera sua e Don Alonso gli chiede di portare pazienza, promettendogli che presto scoprirà il nome di chi ha tentato di ucciderlo. Il ragazzo cerca di calmarsi e passa le giornate insieme a Jana. In un momento di confidenza tra i due, le svela un segreto che da tempo custodisce.

Anticipazioni de La Promessa: Pia svela a Lope i sentimenti di Vera

Pelayo e Catalina rimangono senza parole di fronte al "regalo" di nozze inviato da Mr. Cavendish. Questo dono, che si rivela un vero e proprio avvertimento, crea una tensione palpabile. Il conte, indignato e spaventato, ordina a Jeronimo di fermare l'inglese e di impedire qualsiasi azione contro di lui e la sua futura moglie, sottolineando il pericolo imminente che grava sulla coppia.

Nel frattempo, Maria ha trovato una borsa piena di denaro in soffitta e senne è impossessata senza parlarne con nessuno. Questa scoperta ha inaspettatamente mutato il suo atteggiamento nei confronti del matrimonio con Salvador che, non capendo le motivazioni dietro a questo cambiamento, si sente confuso e preoccupato per la situazione.

Vera, ignara del fatto che i suoi soldi siano stati rubati, continua a complicare la vita di Lope, creando tensioni e malintesi tra i due. Più tardi, Pia confessa al giovane cuoco che il comportamento di Vera nasconde un interesse verso di lui, aprendo la porta a possibili sviluppi romantici tra i due ragazzi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Virtudes vuole passare più tempo con sua madre Simona.