La promessa anticipazioni 30 luglio, Jana e Manuel non si nascondono più: il ballo dello scandalo

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:40 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 30 luglio alle 15:40 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Abel lasciano la tenuta. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 30 luglio: La festa della Marchesa si rivela un disastro

Il ballo in maschera, organizzato da Cruz con i soldi rubati a Catalina, inizia con Margarita che annuncia pubblicamente di aver preso possesso di un quarto della Promessa, cosa che manda su tutte le furie la marchesa. Durante la serata Maria Fernandez è diventata la vera regina del ballo senza che nessuno sospetti la sua vera identità e, quindi, che sia una domestica.

Protetti anche dai costumi e dalle maschere, Manuel e Jana danno sfogo alla loro passione, proprio come Catalina e Pelayo. Le voci riguardo a Manuel corrono sia tra la servitù che tra i nobili. Nessuno ha identificato Jana, ma quello che suscita pettegolezzi, è che Manuel abbia ballato tutta la sera con una sola donna.

Jana e Manuel durante la festa mascherata

Il chiacchiericcio si diffonde ed arriva alle orecchie di Jimena, la quale, scoprendo che il marito ha ballato con una giovane bionda per tutta la festa, affronta a muso duro Manuel che, a questo punto, decide di prendere le distanze da lei e da Cruz, che continua a rimproverarlo, e così, a bordo del suo aereo, lascia La Promessa. Anche Abel lascia il palazzo dei Lujan in tempo per prendersi cura dei feriti in un'esplosione in una industria petrolifera a Cordoba.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Ramona sorprende Curro a leggere la lettera che rivela chi è il suo vero padre.