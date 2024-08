La Promessa anticipazioni 30 agosto: Maria è scomparsa, Pia copre le spalle a Petra

Domani venerdì 30 agosto torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:20. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Romulo dà una promozione a Salvador. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo usa Catalina per riciclare i soldi illegali

La servitù è preoccupata per la scomparsa di Maria, ma i marchesi si rifiutano di rivolgersi alla Guardia Civile per denunciare l'evento. A questo punto, vista la situazione, decidono di organizzare subito delle squadre di ricerca all'insaputa dei signori. Don Romulo e Donna Pia danno il loro assenso, diventando complici dei loro amici e colleghi.

Cruz chiede a Pia se Feliciano sia figlio di Petra, ma lei mente, dicendo di no e poi lo riferisce a Petra, che resta stupita per il gesto gentile di una persona che lei ha sempre tormentato. Catalina dice a Pelayo che sarebbe voluta partire, ma lui le ribadisce che è meglio rimanere alla tenuta per tenere sotto controllo l'attività delle marmellate.

Cruz sta indagando su Petra

Dopo aver parlato con Jeronimo delle grandi entrate legate al traffico di armi, il conte propone alla ragazza di ampliare la produzione per mascherare il denaro. Dopo la partenza di Mauro, Romulo riorganizza i compiti dei camerieri e valletti e nomina Salvador primo valletto, ma il ragazzo si mostra titubante perché troppo preoccupato per Maria. Manuel informa Curro che presto potranno formalizzare la cessione del titolo di Barone.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abel è a conoscenza della relazione segreta tra Jana e Manuel e ne parla con la ragazza.