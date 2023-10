La promessa anticipazioni 3 ottobre, Jimena fa un'inaspettata richiesta a Cruz: la sua reazione

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda martedì 3 ottobre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 2 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 2 ottobre

Il duca dice a Jimena che non deve sposare Manuel perché i marchesi sono al verde. Jimena però non si fa convincere e il duca è costretto a cedere.

La Promessa: anticipazioni del 3 ottobre: Jimena chiede un favore a Cruz

Con il benestare di Cruz, Jimena invita i futuri suoceri, proponendo loro di soggiornare nella sontuosa tenuta.

Nella nuova puntata della soap: Jana continua nella costruzione dell'aereo

Nel frattempo, Jana persevera nel cucire le ali per l'aereo di Manuel, convinta che questo sia l'unico modo per contribuire al recupero della memoria di Manuel. La sua dedizione e la speranza di vedere quei piccoli dettagli scatenare ricordi significativi alimentano il suo impegno.