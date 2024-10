La Promessa anticipazioni 3 ottobre, Jeronimo libero e Maria allontanata: la rivolta della servitù

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 3 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il segreto di Feliciano pesa sul suo futuro. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: I timori di Simona: Candela tornerà mai?

La situazione alla tenuta si fa sempre più incandescente. Il personale è furioso per il trattamento ingiusto riservato a Jeronimo, che ora è libero, nonostante sia il ladro dell'orologio di Lorenzo, mentre Maria Fernandez, accusata ingiustamente rimane ancora bandita per decisione della Marchesa. La disparità di trattamento accende gli animi, facendo emergere un senso di ingiustizia e disillusione tra i servitori.

Nel frattempo, Simona si confida con Lope, esprimendo il suo timore che Candela non farà mai più ritorno. La sua preoccupazione si mescola alla malinconia, e l'incertezza su quello che potrebbe accadere alla donna crea ulteriore tensione nella servitù. Il vuoto lasciato da Candela sembra difficile da colmare per la sua amica rimasta alla tenuta.

Il viaggio improvviso di Candela preoccuopa Simona

Sul fronte delle relazioni personali, la gioia per il recente matrimonio di Feliciano e Teresa è offuscata da un segreto non ancora svelato. Feliciano, nonostante l'amore per Teresa, non riesce a liberarsi dall'angoscia dovuta al fatto che la verità sulla sua nascita non è stata ancora detta alla marchesa. Questo segreto pesa come un macigno sul giovane, Feliciano sa che la verità potrebbe sconvolgere il suo futuro, ma il momento giusto per rivelarla sembra ancora lontano.