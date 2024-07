La Promessa anticipazioni 3 luglio: Petra si accusa del rapimento di Diego, Jana respinge Abel

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 3 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Petra deve lasciare la tenuta. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa 3 luglio: Pia è convinta che Petra abbia un complice

Jana abbraccia Manuel per consolarlo dopo la morte di Fernando. Abel li vede e fraintende il gesto, giura a se stesso che non si arrenderà e che lotterà per conquistare la donna di cui si è innamorato. Per questo motivo, più tardi la invita a uscire insieme, ma lei si rifiuta.

Nel frattempo, Margarita accusa i marchesi di essere i responsabili della morte del marito e si rifiuta di farli partecipare alla veglia funebre. Davanti al capezzale di Fernando, giura vendetta contro Cruz. La questione del rapimento del bambino di Pia tiene ancora banco alla tenuta. La donna vuole denunciare Feliciano alla Guardia Civile, convinta della colpevolezza del ragazzo.

Pia accusa Feliciano di aver rapito suo figlio

Petra rivela a Romulo che è stata solo lei a rapire Diego, ma Pia non crede che abbia fatto tutto da sola, lei ricorda bene che Feliciano ha confessato la sua colpevolezza e promette che scoprirà la verità. La donna, terrorizzata, teme che suo fratello finisca dietro le sbarre e si addossa tutte le colpe del misfatto. Pia chiede che Petra venga allontanata da La Promessa; la Marchesa acconsente, ma non vuole che la sua fidata cameriera se ne vada in quel modo. Per questo, le dà del denaro e delle ottime referenze in modo che possa trovare lavoro facilmente.

Salvador è sul punto di togliersi le bende per vedere se l'operazione all'occhio è riuscita. Al suo fianco ci sono Lope e Maria, pronti a sostenerlo. Teresa avvisa Mauro che, nonostante il bacio che si sono scambiati, lei è innamorata di Feliciano. Ramona rilegge la lettera di Dolores ai figli Mariana e Marcos, che adesso si chiamano Jana e Curro, e si rende conto che, decidendo di non rivelare il contenuto ai due ragazzi, ha contribuito a creare frizioni tra loro. Per questo, decide di rivederli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Manuel si confida con Jana