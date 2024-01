La Promessa: anticipazioni 3 Gennaio: Manuel rivela a Blanca il suo amore perJana

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 3 gennaio 2024 alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La promessa: Anticipazioni del 3 gennaio: La confessione di Manuel

Blanca dice a Manuel che lui è innamorato di Jana, ma lui risponde che è un amore impossibile. Intanto Elisa è costretta a fermarsi a La Promessa perché il notaio che si occupa del testamento del Barone verrà operato di appendicite e ci vorranno altre due settimane prima che torni al lavoro, il che rende ancora più nervosa Cruz.

Nel prossimo episodio: Blanca lega con Jana

Blanca va in cucina per fotografare i cuochi all'opera, ma si brucia sul braccio. Jana pensa alla ferita di Blanca e le due legano.

Maria, dopo essersi disperata per aver scoperto della morte di Salvador da Petra, ringrazia tutti i suoi colleghi per la discrezione e il sostegno, a parte Petra che invece riceve una bella strigliata, prima appunto da Maria e poi da Candela.

Nella nuova puntata: Catalina è in crisi per la decisione del padre

Catalina soffre per essere stata allontanata dalla gestione della tenuta, così Manuel prova a parlare di nuovo con suo padre, ma Alonso non vuole che Catalina si occupi della Promessa perché è una donna. Intanto Don Gregorio chiede scusa ai domestici per il suo atteggiamento brusco.

Nel triplo appuntamento di Mercoledì: Amori segreti ed intrighi

Jimena si sfoga con Catalina perché è gelosa di Blanca. Catalina prova a dirle che non è vero. Mauro dice a Lope che Petra non doveva rivelare a Maria che Salvador era morto. Mauro consiglia a Lope di dire, con il tempo, la verità a Maria. Lorenzo e la baronessa continuano la loro relazione clandestina e a tramare contro i marchesi.

Domani a La Promessa: Manuel viene incontro a Catalina

Blanca aiuta Manuel ad allestire una camera oscura. Mauro mette in guardia Lope, gli dice di non esaltare troppo la figura di Salvador davanti a Maria. Catalina e Manuel si accordano per far gestire la Promessa a Catalina.

Il segreto di Don Romulo rischia di essere rivelato

Martina convince Candela a far pace con Simona. Candela dice però a Simona che collaboreranno davanti agli altri, ma che la loro amicizia è comunque finita. A Don Romulo arrivano le voci sulla sua volontà di lasciare la Promessa e se la prende con Pia che però nega di averne parlato con qualcuno.

Curro propone una specie di gioco della verità nel quale si dovranno indovinare a turno le risposte a delle domande fatte a un'altro.