La Promessa anticipazioni 3 aprile: Jimena riceve la visita di sua madre, Cruz la invita a restare

La Promessa torna in onda su Canale 5 mercoledì 3 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì.

La promessa: riassunto del 2 aprile

Salvador propone di occuparsi del compito di Mauro perché non vuole rimanere solo con Lope, ma il maggiordomo ribadisce le sue decisioni. Rimasti soli. Salvador propone lo scambio a Mauro, che accetta, ma gli dice di nascondersi.

Cruz rimprovera Manuel per aver lasciato la guida della tenuta a Catalina. Martina dichiara il suo amore a Curro che, provato dalla rivelazione di Jana, ignora la ragazza. Manuel sorprende Jana nell'hangar e lei lo accusa di essere un codardo per aver rinunciato alla Coppa Herzog e ai propri sogni.

Anticipazioni del 3 aprile: Una sorpresa per Jimena

Jimena riceve la gradita visita di sua madre, arrivata per starle vicino in questo periodo per sostenerla durante la gravidanza. La donna è giunta a trovarla dopo essersi ripresa dalla sua lombalgia.

Cruz invita la Duchessa a La Promessa

Nella prossima puntata: L'ospitalità di Cruz

La Marchesa invita la Duchessa de los Infantes a fermarsi qualche giorno alla Promessa per farle passare del tempo con sua figlia.