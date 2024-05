La Promessa anticipazioni 31 maggio: Feliciano mette nei guai Petra, Martina sta per cedere al futuro duca

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:40 circa su Canale 5., la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Domani venerdì 31 maggio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 14:40. Le anticipazioni dell'episodio ci rivelano che Alonso scopre che Manuel potrebbe partire. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 30 maggio, Candela trova una strana e potenzialmente pericolosa soluzione ai problemi di Don Carlos con la sua spietata figlia. Simona inutilmente cerca di farle cambiare idea. Margherita si sfoga con Fernando per l'atteggiamento di Martina nei confronti della corte che le fa Antonio de Carvajal y Cifuentes, ma lui si dimostra ottimista. La discussione tra Margarita e Martina si accende, arrivando quasi alle mani prima con la figlia e poi con Cruz, intervenuta in difesa della nipote.

Simona e Candela sono in difficoltà per la presenza di Don Carlos

Anticipazioni del 31 maggio: Don Carlos rischia di far saltar il piano di Simona e Candela

Abel, preoccupato e sospettoso, chiede a Jana spiegazioni riguardo al farmaco che avrebbe dovuto salvare Simona dall'idropisia. La Expósito, sebbene chiarisca la situazione, si sente frustrata dall'atteggiamento di Abel, che potrebbe compromettere la sua reputazione professionale. Questo stress la porta a cercare conforto in Curro, il quale è tornato da una visita alla madre in sanatorio. La relazione tra Jana e Curro sembra intensificarsi mentre lui si dimostra un sostegno per lei.

Nel frattempo, Petra sta addestrando Feliciano per farlo diventare un perfetto lacchè, ma il suo piano subisce un duro colpo quando Feliciano commette un grave errore di fronte alla marchesa, mettendo a rischio i piani della donna e la sua permanenza, all'interno della tenuta. Senza consderare che il nuovo arrivato è già inviso al resto della servitù.

Lorenzo cerca di coinvolgere Curro nella lotta di Martina contro i suoi genitori, ma la ragazza è esausta dai continui conflitti e sta pensando di cedere e accettare il matrimonio con il futuro duca. Nel frattempo, la convivenza tra Simona, Candela e Don Carlos diventa sempre più complicata a causa del russare del maestro, che rischia di farli scoprire.

Alonso vuole affrontare Manuel prima che parta per Madrid

Infine, Feliciano capisce il motivo per cui viene maltrattato da tutti, aprendo nuove dinamiche e rivelazioni. Nello stesso momento, Alonso, informato da Cruz del possibile trasferimento di Jimena e Manuel a Madrid, decide di affrontare suo figlio per risolvere le tensioni familiari.