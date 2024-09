La Promessa anticipazioni 2 settembre: Maria scopre chi l’ha rapita, Pelayo continua il suo traffico illecito

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 26 agosto su Canale 5, in onda alle 15:45 circa. In questa puntata Candela sospetta di Valentin. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Leonor scopre il segreto di Martina e Curro

María Fernández, dopo giorni di angoscia e terrore, scopre finalmente l'identità del suo rapitore. È Valentín, un uomo apparentemente irreprensibile, che si rivela essere ossessionato da lei al punto da rinchiuderla in una grotta isolata, nel folle intento di farla innamorare di lui. María, devastata dalla scoperta, cerca disperatamente una via di fuga, ma la situazione sembra sempre più senza speranza.

Nel frattempo, alla tenuta, Leonor, che ha appena fatto ritorno a La Promessa, fa una scoperta che la spiazza: Curro e Martina si baciano appassionatamente. Questo era il segreto che le nascondevano e prima che i due giovani se ne accorgano, la ragazza si allontana in silenzio senza farsi vedere.

Maria è prigioniera in una grotta

Catalina, sempre alla ricerca di nuove opportunità per l'azienda agricola, prova la salsa di pomodoro proposta da Lope e rimane colpita dal suo sapore unico. Con entusiasmo, suggerisce a Pelayo che questo potrebbe diventare un nuovo prodotto di successo per la loro attività. Pelayo, tuttavia, ha altre preoccupazioni: Jeronimo lo avverte che Cavendish sta tornando a La Promessa, portando con sé un'aria di incertezza.

Nella residenza, Romulo prende una decisione difficile: informa Salvador che tornerà al suo ruolo di semplice valletto. Il maggiordomo ha capito che la preoccupazione del ragazzo per la scomparsa di María è troppo grande per permettergli di concentrarsi sul lavoro. Salvador, sebbene deluso, capisce che Romulo ha agito per il suo bene, ma non può fare a meno di temere per la sorte della sua fidanzata.

A palazzo, Valentín continua a recitare la parte del premuroso amico, fingendo di essere il primo interessato a trovare María Fernández. Tuttavia, Simona, la cameriera, non è convinta della sua sincerità. I suoi recenti sospetti sull'uomo si intensificano quando scopre che la lettera che aveva scritto a suo figlio Antonio non è mai stata spedita da Valentín, nonostante lui avesse promesso di farlo. Simona comincia a collegare i pezzi del puzzle, temendo che Valentín possa essere dietro la misteriosa scomparsa di María.