La promessa anticipazioni 29 settembre: una visita imprevista manda in fumo i piani di Jimena

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda venerdì 29 su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 28 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 28 settembre.

Jana vorrebbe dire la verità a Curro e Maria cerca di dissuaderla. Intanto lei e Catalina continuano a studiare i progetti dell'aereo di Manuel per poterlo riparare.

La Promessa: anticipazioni del 29 settembre: muovi dubbi sull'eredità del barone

Alonso è al telefono con gli avvocati per cercare di risolvere le numerose incognite rimaste riguardo all'eredità del barone.

Nella nuova puntata della soap: il matrimonio rischia di saltare

A La Promessa arriva il Duca de Los Infantes, che fa chiamare sua figlia Jimena, dato che il marchese si è rifiutato di riceverlo. Il Duca informa Jimena che intende impedire le sue nozze con Manuel.