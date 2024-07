La Promessa anticipazioni 29 luglio: Curro fa una scoperta scioccante, l'annuncio di Margarita agita Cruz

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 29 luglio su Canale 5: in onda alle 15:50 circa. In questa puntata Manuel e Abel si scambiano i travestimenti. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 29 luglio: Catalina sta cadendo nella trappola di Pelayo

Curro va a scusarsi con Ramona e quando lei esce, nota un foglio sul pavimento. Lei lo sorprende a leggere la lettera che rivela chi è il vero padre del ragazzo. L'ex cameriera gliela strappa di mano e la getta nel fuoco. Lui mente e dichiara di non essere riuscito a leggere niente.

Catalina presenta Tadeo a Margarita, dicendole che lui potrà darle una mano nella gestione della tenuta. Lei però si rivela molto scettica, condizionata dallo strato sociale a cui l'uomo appartiene. Lope mette alle strette Simona, la quale gli confida che la lettera che ha ricevuto l'ha scritta veramente Antonio, suo figlio.

Manuel si scambia il travestimento con Abel

Abel riceve una strana telefonata da uno sconosciuto. Il dottore e Manuel decidono di scambiarsi i travestimenti per la festa. Pelayo regala a Catalina una collana e la lusinga. La ragazza va da Simona e le racconta di come lei e Pelayo si stiano innamorando, ignara che l'uomo è d'accordo con la marchesa per allontanarla da La Promessa.

Mauro è preoccupato per la festa in maschera. Teme di non essere all'altezza del ruolo che gli è stato dato, deve sostituire Don Romulo come maggiordomo. Teresa lo rassicura e lo calma. Iniziata la festa, Margarita annuncia pubblicamente di aver preso possesso di un quarto della Promessa. Cruz si adira.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona ha ricevuto una lettera firmata da suo figlio.