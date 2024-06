La Promessa anticipazioni 29 giugno: Cruz compie un gesto orribile, Abel scopre qualcosa su Manuel

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 15:30 circa: da questa settimana la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 29 giugno alle 15:30. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Un gesto di Cruz cambierà i destini dei protagonisti. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 29 giugno: La preoccupazione di Manuel per Jimena

Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte, ma lei non le crede. Petra sussurra al neonato che Feliciano è suo figlio. Pia la sorprende e la caccia. Manuel confida a Jana la sua preoccupazione per la gravidanza di Jimena, ma lei lo tranquillizza. Candela rifiuta la proposta di matrimonio di Orengo. Mauro dice a Teresa che lei è l'unica ingenua a fidarsi di Feliciano.

Jimena ha schiaffeggiato Teresa, che è ancora scioccata per il gesto, ma chiede di non dire nulla per paura di ripercussioni. Cruz ha saputo che Fernando si è offerto di acquistare La Promessa saldando tutti i debiti di Alonso dopo il matrimonio di Martina. La notizia manda la marchesa su tutte le furie.

Abel scopre il segreto di Manuel

Pia continua il suo pressing su Feliciano, vuole sapere chi gli ha detto che il bambino rapito si trovava al convento. Jana chiede al dottore di intercedere presso Manuel, esortandolo a stare più vicino a Jimena. Abel, tra le carte di Manuel, vede un disegno che ritrae Jana e capisce che lei è la donna di cui il suo amico si era innamorato prima di sposarsi.

Salvador è tornato a La Promessa dopo l'operazione

Feliciano viene di nuovo rimproverato dalla servitù, ma questa volta Romulo si schiera dalla sua parte. Fernando suggerisce a Margarita di tornare entrambi a Madrid alla loro vita, rinunciando alla guerra contro Alonso e Cruz. Quest'ultima è insieme al cognato quando lui viene colpito da un infarto; la marchesa sta per somministrargli la pillola, ma poi lo lascia a terra, dove resta finché Martina non lo trova privo di vita.

La difficile decisione di Candela e la rottura tra Teresa e Feliciano

Maria e Salvador tornano a La Promessa dopo l'operazione del ragazzo. Nonostante l'esito positivo, bisogna aspettare qualche giorno per capire se ha riacquistato la vista all'occhio ferito durante la guerra. Candela non ha ancora deciso se accettare la proposta di matrimonio di Carlos. Nessuno riesce a darle un consiglio; tutti le dicono di seguire il suo cuore e di non badare al resto.

Feliciano cerca di giustificarsi con Teresa riguardo il rapimento del bambino di Pia, ma la cameriera, l'unica che gli è sempre stata vicina dal suo arrivo alla tenuta, non vuole sentire ragioni. Gli dice che si sente tradita e che non intende più ascoltarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lo schiaffo di Jimena a Teresa