La Promessa anticipazioni 29 gennaio: Salvador non vuole sposare Maria, Manuel difende Jana da Jimena

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 29 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 26 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 26 gennaio

Mauro si impegna a insegnare a Simona e Candela a scrivere bene, ma è un compito molto ingrato. Jana può finalmente rifarsi con Petra, che è stata in qualche modo degradata a domestica, dei numerosi soprusi subiti in passato.

Maria Fernandez, spinta da Teresa, si decide a parlare al tormentato Salvador del loro matrimonio.

Anticipazioni del 29 gennaio: Salvador ritarda il matrimonio

Salvador confessa a Maria che al momento non vuole pensare al matrimonio a causa dei traumi subiti al fronte durante la guerra. Maria sospetta che il suo fidanzato stia temporeggiando perché non la ama più.

Nella prossima puntata: La proposta di Martina

Maria discute con Martina riguardo alla situazione che si è creata con Salvador e le chiede consigli. Martina le suggerisce di organizzare una festa a sorpresa per Salvador.

Nel nuovo episodio: Manuel litiga con Jimena per Jana

Jimena decide di assumere il controllo della casa, irritando la servitù. La sua richiesta a Jana di pulire il camino scatena una disputa con Manuel, che si oppone alla sua decisione.