La Promessa, anticipazioni 29 dicembre, Jimena scopre la verità: Jana è l'amante di Manuel

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 29 dicembre su Rete 4 alle 19.40: Don Romulo spegne le speranze di Salvador. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Catalina, travolta dai dubbi, decide di non partecipare all'incontro con padre Fermín sulle nozze, scatenando l'ira di Cruz, preoccupata per la reputazione familiare. Pelayo, però, non rinuncia e si presenta ugualmente, determinato a sposare Catalina. Virtudes, decisa a lasciare La Promessa per riavvicinarsi al fratello, confida la sua scelta a Teresa, che, nonostante la tristezza, la sostiene con affetto.

Nel frattempo, Jimena, divorata dalla gelosia e sull'orlo di un nuovo crollo nervoso, interroga i domestici per scoprire l'identità dell'amante segreta di Manuel, creando tensioni tra il personale. Jana, stanca delle pressioni, avverte Manuel, che affronta la moglie con fermezza, ordinandole di cessare le sue indagini e dichiarando il loro matrimonio privo di valore.

Jana e Manuel durante la fuga

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo non riesce a riconquistare Catalina

Don Romulo, nonostante l'intercessione di Pia, convoca Salvador per informarlo che, a suo giudizio, non è ancora pronto per diventare primo valletto. Le parole del maggiordomo rappresentano un duro colpo per Salvador, che si sente sempre meno motivato a proseguire il suo percorso a La Promessa. Nonostante ciò, l'affetto di Maria lo spinge a riflettere sul suo futuro.

Pelayo, deciso a non arrendersi, tenta nuovamente di convincere Catalina a perdonarlo, ma la giovane resta ferma nella sua posizione. La delusione per le menzogne del fidanzato e la consapevolezza della sua doppia vita la rendono irremovibile, lasciando Pelayo sempre più frustrato e senza idee per recuperare il rapporto.

Virtudes, determinata a lasciare la tenuta per ricucire i rapporti con il fratello Antonio, viene avvicinata da Pia, che le propone una soluzione alternativa. Pia si offre di aiutarla a organizzare delle visite regolari senza dover abbandonare il lavoro alla tenuta, un'opzione che sembra rassicurare la figlia minore di Simona.

Frugando tra le cose di Manuel, Jimena trova delle fotografie scattate dal marchese durante la sua fuga con Jana in spiaggia. Osservando gli scatti, la donna capisce finalmente la verità: Jana è l'amante di Manuel. La scoperta sconvolge Jimena, che inizia a pianificare come vendicarsi della rivale e del marito.