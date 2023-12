La Promessa anticipazioni 29 dicembre: Cruz e Lorenzo vogliono uccidere Elisa, Manuel prende le parti di Jana

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 29 dicembre alle 14:10. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La Promessa, Anticipazioni del 22 dicembre: Un piano mortale

Cruz e Lorenzo, complici in un oscuro piano per eliminare Elisa, stanno mettendo a punto una strategia letale. Cruz, convinto che il veleno sia la soluzione migliore, mira a un assassinio senza lasciare tracce.

Nel prossimo episodio: Jimena Offre un Risarcimento a Jana

Jimena, sentendosi in colpa per quanto accaduto a casa dei genitori di Jana, offre una somma di denaro come risarcimento. Tuttavia, Jana rifiuta categoricamente, scatenando l'ira di Jimena, che riverserà la sua frustrazione su Manuel, il quale si schiererà dalla parte di Jana.

Nella nuova puntata: Curro Sospetta sulla Vera Identità di Eugenia

Curro solleva dubbi sulla maternità di Eugenia, chiedendo a Lorenzo se potrebbe non essere sua vera madre. Lorenzo confida che la gravidanza di Eugenia è avvolta da punti oscuri, gettando un'ombra di mistero sulla sua nascita.

Romulo Vorrebbe Abbandonare La Promessa nella puntata di Venerdì

Romulo confessa a Mauro il suo desiderio di lasciare La Promessa. Nel frattempo, Curro riferisce a Jana le sconvolgenti rivelazioni di suo padre, promettendo di indagare con i membri anziani della servitù.

Tragiche Notizie nel triplo appuntamento pomeridiano

Lope, dopo la morte di Salvador, esita a rivelare la notizia a Maria. Alonso, dal canto suo, cerca di capire se suo fratello Fernando è a conoscenza della presenza di Martina a La Promessa, ma la donna riesce astutamente a evitare che si sentano.

Domani nella soap spagnola: Martina Ricatta Petra

Lorenzo fa il doppio gioco, apparentemente seguendo il piano di Cruz per eliminare Elisa. Tuttavia, rivela i dettagli del suo piano omicida, gettando benzina sul fuoco. Nel frattempo, Martina ricatta Petra, impedendole di rivelare a Cruz il motivo della lite tra le cuoche.

Gregorio Annuncia una Visita Inattesa nell'ultimo appuntamento settimanale

Romulo confessa a Pia la sua intenzione di lasciare La Promessa per un possibile nuovo lavoro con i duchi de Grijalva. Mentre la pace sembra fatta tra Jimena e Manuel, Gregorio annuncia una visita inattesa.