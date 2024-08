La Promessa anticipazioni 29 Agosto: Leonor ritorna alla tenuta, Mauro dice addio a tutti

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 29 agosto alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: xxxxx. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Curro è il nuovo Barone De Linaja: una decisione controversa

Abel confessa a Jana di aver visto lei e Manuel baciarsi nell'hangar e di essere a conoscenza della loro relazione segreta. La rivelazione provoca tensioni tra i due, ma alla fine Jana cerca di convincere Abel a mantenere il segreto, consapevole delle gravi conseguenze che la scoperta della loro storia potrebbe avere.

Dopo molte lamentele e discussioni, la Marchesa accetta a malincuore che suo nipote Curro diventi il nuovo Barone De Linaja, un titolo che gli viene ceduto da Manuel. Nel frattempo, Catalina pianifica il suo viaggio con Pelayo e, dopo molte insistenze, riesce a ottenere il permesso del padre, a condizione che Margherita li accompagni come chaperon.

Pelayo sta aspettamdo un nuovo carico di armi

Tuttavia, il Conte non ha veramente intenzione di partire, temendo che l'assenza comprometta i suoi affari con Jeronimo, soprattutto ora che la guerra è imminente e il signor Cavendish ha appena fatto un nuovo ordine di armi. Lorenzo, sospettoso delle intenzioni di Curro, chiede aiuto a Martina per ottenere informazioni su di lui, ma la ragazza si rifiuta categoricamente di tradire il giovane.

Nel frattempo, la più giovane della famiglia, Leonor, sorprende tutti annunciando il suo ritorno da Parigi, portando con sé nuove idee e una rinnovata energia. Mauro decide di lasciare La Promessa per assumere l'incarico di maggiordomo presso una nuova famiglia, i Muñiz. La sua partenza è accompagnata da un'emozionante cerimonia di addio, con tutta la servitù commossa, in particolare Teresa, che sembra soffrire più di tutti per la separazione.