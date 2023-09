La promessa anticipazioni 28 settembre: Jena rivela a Curro la verità su suo padre?

Ecco le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda giovedì 28 settembre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 27 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 27 settembre

Cruz si sfoga contro Petra per la questione di Padre Camilo, additandole tutta la colpa. Curro si confida con Jana, ma lei provoca la sua ira insinuando che Lorenzo non sia il vero padre di Curro.

La Promessa, anticipazioni del 28 settembre: Jana vuole parlare con Curro

Dopo l'ultimo scontro con Curro, Jana vorrebbe dire la verità al ragazzo ma Maria cerca di dissuaderla, spiegandole che Curro non è pronto ad affrontare la realtà sulla sua identità.

Nella nuova puntata della soap:

Jana e Catalina continuano a studiare i progetti dell'aereo di Manuel per poterlo riparare nella speranza di aiutarlo a riacquistare i ricordi, prima che venga manipolato da Cruz e Jimena.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Pia parla con Don Gregorio