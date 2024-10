La Promessa anticipazioni 28 ottobre: Maria trova una borsa con dei soldi, Petra e Ayala nascondono un segreto

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4.

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 28 ottobre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata Maria si confronta con Catalina. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Lorenzo fugge per evitare sospetti

Maria cerca conforto e comprensione da Catalina, sperando di trovare una soluzione per fissare la data del suo matrimonio con Salvador. Tuttavia, per timore di complicare ulteriormente la situazione, Maria trattiene le sue vere preoccupazioni e lascia la conversazione in sospeso. Poco dopo, spinta dalla curiosità, la cameriera si avventura nella soffitta della tenuta, dove rinviene inaspettatamente una borsa colma di denaro.

Nel frattempo, Don Alonso si infuria con Cruz per aver accolto con tutti gli onori il Conte De Ayala, un ospite che non solo ha mostrato una mancanza di rispetto, ma si è anche rivelato capace di gesti discutibili. Il conte ammette infatti di aver sottratto, tempo addietro, un candelabro in una taverna e sospetta che questo oggetto sia ora nella stanza del barone.

Maria si impossessa di una borsa con dei soldi

Don Alonso, sempre più determinato a scoprire la verità sull'incidente di caccia, in cui è rimasto ferito mortalmente Feliciano, ordina a Romulo di interrogare l'intero personale presente quel giorno: il suo desiderio di fare chiarezza sembra turbare particolarmente il Capitano, che per evitare sospetti decide di lasciare La Promessa. Lui e Cruz, infatti, hanno organizzato l'agguato per uccidere Curro.

Intanto, un colpo di scena vede protagonista un'altra coppia che si riavvicina in segreto: Ignacio De Ayala e Petra si ritrovano grazie a una parola d'ordine che usavano anni prima per i loro incontri clandestini. Dalla loro inaspettata complicità si intuisce che il conte e la domestica in passato hanno avuto una relazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lo zio di Curro decide che è meglio che il nipote continui a rimanere isolato.