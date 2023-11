La Promessa anticipazioni 28 novembre, Elisa de Grazalema: la misteriosa identità dell'ereditiera

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 28 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 27 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 27 novembre

Il notaio legge il testamento del barone e rivela che un terzo dell'eredità, il denaro contante, andranno a Elisa de Grazalema. Sia Alonso che Lorenzo ignorano chi sia questa donna.

Anticipazioni del 28 novembre, Lite tra Candela e Simona: Motivi Ancora Sconosciuti

La tensione tra Candela e Simona sembra non accennare a diminuire, con le due donne che continuano a evitarsi e a non scambiarsi una parola. Catalina, desiderosa di risolvere la situazione, prova a chiedere a Simona il motivo della loro lite, ma Simona si mostra restia a rivelare i dettagli.

Nel nuovo episodio: Scoperta di Mauro su Lope e lo Scialle di Maria

Nel frattempo, Mauro fa una scoperta interessante: trova Lope mentre annusa uno scialle appartenente a Maria e decide di chiedergli se gli piace.

Nella prossima puntata: Alonso Indaga su Elisa de Grazalema

Alonso, d'altro canto, si rivolge a Romulo con una domanda intrigante: chiede se ha mai sentito parlare di Elisa de Grazalema, la misteriosa donna che ha ereditato un terzo dell'eredità del barone.