La Promessa anticipazioni 28 novembre: Ayala scopre i soldi di Margarita, Pelayo accetta il ricatto di Lorenzo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 28 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz sorprende tutti quando approva la scelta di Catalina sull'abito da sposa. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz, determinata a proteggere le apparenze, ordina ad Alonso di convincere Manuel a visitare sua moglie, Jimena. Questo obbligo costringe Manuel a confrontarsi con i suoi sentimenti, mentre nasconde la relazione segreta con Jana. Catalina, invece, annuncia con gioia di voler indossare l'abito da sposa della madre defunta, Carmen, per il suo matrimonio. Il gesto simbolico suscita emozioni contrastanti tra i membri della tenuta.

Alonso, in un momento di vulnerabilità, rivela a Curro che il matrimonio con Cruz era solo un sacrificio per salvare il marchesato, confessando inoltre di rimpiangere la sua prima moglie e lasciando trapelare l'esistenza di una misteriosa figura del passato. Intanto, Salvador, sempre più possessivo, accusa Maria di essere troppo vicina a Lope, mentre Cruz interrompe bruscamente Catalina, ribadendo la sua autorità familiare.

Ayala grazie a Petra scopre la situazione economica di Margarita

Anticipazioni de La Promessa: Vera perquisisce la stanza di Maria

Cruz, sorprendentemente, sembra felice che Catalina abbia deciso di indossare l'abito da sposa che apparteneva a sua madre. Questo gesto, apparentemente pacifico, potrebbe nascondere un secondo fine, dato il carattere manipolatorio della marchesa. La sua reazione suscita curiosità tra i presenti, specialmente in Catalina, che inizia a nutrire dubbi sulle sue reali intenzioni.

Passeggiando per i corridoi, Jana nota Vera uscire furtivamente dalla stanza di Maria. Vera sembra impegnata in una missione segreta: probabilmente sta cercando prove per incriminare la fidanzata di Salvador, accusandola di aver rubato i soldi nascosti nella soffitta. Questo incontro accende i sospetti di Jana, spingendola a osservare più attentamente.

Ayala, grazie a una confessione inaspettata di Petra, scopre che Margarita possiede un quarto della tenuta. Questa informazione sconvolgente ridefinisce gli equilibri di potere. Margarita, ora in una posizione di vantaggio, potrebbe influenzare gli eventi futuri, mentre Ayala valuta come sfruttare questa scoperta per perseguire i suoi obiettivi, forse vendicandosi contro Cruz.

Don Lorenzo, determinato a entrare nel traffico delle armi nascosto dietro la produzione delle marmellate, insiste con Pelayo per essere incluso nell'affare. Pelayo, sentendosi sotto pressione, promette di informare Catalina, anche se il rischio di essere scoperti aumenta. La tensione tra i due cresce, rendendo la situazione sempre più precaria e pericolosa.

Jana, ancora sospettosa, affronta direttamente Abel per ottenere risposte sui misteri legati al suo viaggio a Cordoba durante l'incendio. Tuttavia, il dottore si mostra evasivo e cerca di eludere le domande, alimentando la tensione tra loro. Jana si sente sempre più frustrata, convinta che il dottore stia nascondendo qualcosa di importante.

Alonso, nel tentativo di ricucire il rapporto con il figlio, persuade Manuel a intraprendere un breve viaggio insieme. Nonostante le iniziali resistenze, Manuel accetta, sospettando che il padre abbia motivazioni nascoste legate agli affari o a segreti di famiglia. Il viaggio potrebbe diventare un'occasione di confronto o di ulteriori rivelazioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo lo sciopero le faccende domestiche si sono accumulate e le donne lavorano senza sosta.