La Promessa anticipazioni 28 luglio: Cruz minaccia di smascherare Pelayo, Lope salva Simona

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 28 luglio su Canale 5 alle 15:25 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Lope viene richiamato da Salvador. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 28 luglio: Petra e Feliciano tornano alla tenuta

Salvador affronta Lope riguardo al suo comportamento sospetto, ma lui nega qualsiasi problema. Catalina confida a Pelayo che Cruz ha sottratto gli incassi del primo ordine di marmellate per finanziare la festa in maschera. Lui allora si confronta con la marchesa, chiedendole di restituire i soldi rubati, ma lei lo minaccia di rivelare la sua missione segreta: portare via Catalina da La Promessa.

Nel frattempo, Don Romulo continua a essere severo con la servitù. Pia cerca spiegazioni, ma il maggiordomo si giustifica dicendo che è concentrato sulla formazione di Mauro che lo dovrà sostituire al party in maschera organizzato dalla marchesa. Catalina cerca di convincere Jimena a partecipare alla festa, ma non ci riesce.

Romulo sta addestrando Manuel nel ruolo di maggiordomo

Lope, sentendosi in colpa per il suo comportamento, va in cucina a scusarsi con Simona e Candela per aver risposto male davanti a Pia. Durante la visita, impedisce a Simona di aggiungere troppo sale alla besciamella, salvando il piatto. Nel frattempo, Petra e Feliciano tornano alla tenuta. Curro, sentendosi in dovere di scusarsi con Ramona, la cerca e nota un foglio sul pavimento mentre lei esce.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz chiede a Manuel di non separarsi da Jimena per non macchiare il nome della famiglia