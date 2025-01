La Promessa anticipazioni 28 gennaio: Maria accetta la proposta dei Duchi di Abrontes e lascia la tenuta

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 28 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Virtudes vuole affrontare Norberta. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Blanca prima di lasciare la tenuta, dà il suo pieno sostegno a Jana per il matrimonio con Manuel. Catalina, ancora sconvolta dalle parole di Pelayo, che le ha confessato di aver dovuto consegnare tutti i proventi della vendita delle armi a Don Lorenzo, decide di affrontare il Capitano una volta per tutte.

Martina continua a tentare di convincere Curro a rinunciare alla sua decisione di partire per il fronte. Vera, oppressa dai problemi con Santos, si distanzia sempre più da Lope, che si sente respinto e impotente. Maria è tornata dalla visita ai Duchi De Abrontes, e Salvador attende con ansia la sua decisione.

Salvador rischia di perdere Maria

Anticipazioni de La Promessa: Santos si scontra con Don Ricardo

Maria, tornata alla tenuta, comunica agli amici di aver deciso di accettare l'offerta dei Duchi di Abrontes, diventando la cameriera personale della duchessa. La sua scelta sorprende tutti, ma Maria è determinata a seguire questa nuova opportunità che potrebbe portarle un futuro diverso, nonostante questo possa allontanarla definitivamente da Salvador.

Nel frattempo, Virtudes scopre che Norberta è arrivata alla tenuta e ha rivelato a Simona un segreto che potrebbe minare la stabilità della famiglia. Virtudes intuisce che il segreto riguarda un mistero che la coinvolge personalmente e si prepara ad affrontare la cognata per scoprire la verità. Santos riceve un incarico che inizialmente era stato affidato a Salvador, e va a parlare con Don Ricardo. Quest'ultimo lo rimprovera severamente per aver preso iniziative non autorizzate.