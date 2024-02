La Promessa anticipazioni 28 febbraio: Jimena è incinta, Jana è disperata e Simona ha un segreto irrivelabile

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 28 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 27 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 27 febbraio

Alonso costringe Martina a mandare via Beatriz. Reputando la cosa impossibile, Martina va in panico, trovando conforto tra le attenzioni Curro, ma poco prima del loro bacio, sentendo un rumore, ipotizzano che qualcuno li stesse osservando.

Nel frattempo la notizia della gravidanza raggiunge anche la servitù, scatenando in Jana il pianto. Durante la loro pausa di studio, Simona chiederà a Candela di preparare un caffè per Don Carlos.

Nella promessa del 28 febbraio la servitù apprende che Jimena aspetta un bambino

Anticipazioni del 28 febbraio: La servitù festeggia la gravidanza

Jana è molto scossa nell'apprendere che Manuel e Jimena aspettano un bambino, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. La notizia della gravidnza, al contrario, è accolta con gioia tra la servitù.

Nel nuovo episodio: Un segreto per Simona

Simona dice a Carlos Orengo, il nuovo insegnante, che non avrebbe dovuto accettare il lavoro. Inoltre, gli spiega che nessuno deve sapere che si conoscevano e devono fingere anche davanti a Candela, cercando di gestire la situazione in modo discreto.