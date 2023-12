La Promessa anticipazioni 28 dicembre: La morte di Salvador e il futuro di Manuel

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 28 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La Promessa, anticipazioni del 28 dicembre: La servitù aiuta Jana

Tutti i domestici del palazzo si adoperano per coprire Jana, malata, dai suoi doveri, evitando che Petra sospetti qualcosa. Nel frattempo, Jimena si scusa con Jana, dichiarando di essere all'oscuro degli eventi accaduti nella casa dei suoi genitori.

Nel nuovo episodio Simona e Candela continuano a litigare

Il piano di Martina per risolvere i problemi tra Simona e Candela, rinchiudendole, ha un esito inaspettato. Le cuoche litigano più che mai, rivelando che la loro situazione è tutt'altro che risolta.

Nel frattempo, il disagio della gravidanza di Pia si intensifica, e deve affrontare una conversazione imbarazzante con Gregorio sui limiti della loro vita coniugale.

Giovedì a La Promessa: Candela Affronta la Morte del Marito

Candela affronta la tragedia della morte di suo marito davanti alla servitù, rivelando i dettagli dell'evento. Nel frattempo, Alonso illustra a Cruz nuove idee per La Promessa, ma Cruz, sospettando l'ingerenza di Catalina, fa promettere ad Alonso che il futuro della tenuta sarà affidato solo a Manuel.

Nella prossima puntata: Cruz Pianifica l'Assassinio della Baronessa

Elisa annuncia la sua partenza, ma durante una conversazione con Alonso, flirta con lui, suscitando la gelosia di Cruz che pianificherà l'assassinio della baronessa con la complicità di Lorenzo. Nel frattempo, Curro confessa a Jana di non essere figlio né di Lorenzo né di Eugenia.

Martina Annuncia la Morte di Salvador e il destino di Manuel nel nuovo episodio della soap spagnola

Martina comunica a Lope la morte di Salvador in battaglia, Manuel riceve da Jana il rifiuto di un eventuale relazione con lei, e più tardi Alonso gli chiederà di assolvere ai doveri della tenuta rinunciando all'aviazione.