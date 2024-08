La Promessa anticipazioni 28 agosto: Curro diventa Barone, Abel rivela il segreto di Jana

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 28 agosto alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margarita rivela a Cruz che Alonso ha fatto una richiesta a Manuel. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Mauro lascia la tenuta per un nuovo lavoro

Dopo aver litigato con suo padre e rinunciato al titolo di conte de la Mata, Curro accetta con gratitudine la generosa offerta di Manuel. Quest'ultimo, infatti, rinuncia al titolo di barone de Linaja per cederlo a Curro, poiché il suo destino è già deciso come futuro marchese de Luján.

I festeggiamenti per la nuova baronia di Curro non sono accolti con entusiasmo da tutta la famiglia, in particolare da Lorenzo e Cruz, che avevano progettato di allontanarlo dalla tenuta. Nel frattempo, Mauro annuncia a Romulo, Manuel, Feliciano e Martina la sua decisione di lasciare La Promessa. Ha accettato una nuova offerta di lavoro come maggiordomo presso i Muniz.

Mauro lascia La Promessa per fare il maggiordomo in un'altra famiglia

Salvador e Maria comunicano a Lope, appena tornato da Madrid, la loro decisione di fidanzarsi nuovamente. Nel frattempo, Margarita informa Cruz che dietro la cessione del titolo da parte di Manuel c'è l'influenza di Alonso. Inoltre, Abel rivela a Jana di aver visto lei e Manuel baciarsi nell'hangar, aggiungendo ulteriore tensione alla situazione. Jana teme che il dottore voglia rivelare il suo segreto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jeronimo spiega a Pelayo di non essere il colpevole del malfunzionamento dell'auto che trasportava l'ossigeno di Catalina.