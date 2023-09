La promessa anticipazioni 27 settembre: Curro si infuria con Jana e non trattiene la rabbia: ecco perchè

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda mercoledì 27 settembre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 26 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 26 settembre

Cruz ammette di aver ordinato a Petra di vendere la spilla della defunta Marchesa e ha una brutta discussione con Catalina per questo. Lope e Maria si chiariscono dopo il bacio, ma rimane dell'imbarazzo tra di loro.

La Promessa, anticipazioni del 27 settembre: Le accuse di Cruz

Cruz sfoga la sua rabbia su Petra riguardo a Padre Camilo, il falso prete che ha ingannato gli abitanti de La Promessa per mesi, incolpandola di tutto.

Nella nuova puntata della soap: Le insinuazioni di Jane su Curro

Curro si apre con Jana, ma la conversazione si intensifica quando Jana insinua che Lorenzo potrebbe non essere il vero padre di Curro. Il ragazzo si infuria e reagisce con un eccesso d'ira.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Cruz umilia Lorenzo