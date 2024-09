La Promessa anticipazioni 27 settembre: Cruz trama l’omicidio di Curro, Salvador minaccia Jeronimo

Domani venerdì 27 settembre torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Catalina respinge ancora Pelayo. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Jeronimo chiede scusa a Lorenzo per il furto

Catalina e Pelayo si trovano in una situazione di tensione quando Catalina esprime il suo rifiuto di sposarsi, rivelando il suo timore di perdere la libertà e di seguire un destino già tracciato. Pelayo le confessa il suo amore profondo e il desiderio di non perderla, rendendo evidente quanto sia importante per lui mantenere viva la loro relazione, nonostante le difficoltà.

Nel frattempo, Pia e Romulo fanno una rivelazione a Jana: il giovane Jeronimo ha rubato l'orologio, un gesto che getta un'ombra su di lui e sulle sue intenzioni. Nonostante ciò, Cruznon vuole riassumere Maria, mantenendo la sua posizione ferma. Jeronimo, consapevole del suo errore, si scusa sinceramente con Lorenzo per il furto, ma l'aria di tensione resta palpabile.

Jeronimo confessa il furto dell'orologio

Pelayo, nel suo dialogo con Lorenzo, si propone di punire Jeronimo per il suo comportamento, ma è chiaro che non intende realmente seguire questa strada, rivelando così la sua ambivalenza e la sua difficoltà a prendere decisioni decisive. Nel contesto familiare, Teresa e Feliciano comunicano a Maria lche si sposeranno. Simona, nel frattempo, è addolorata per la partenza di Candela, un evento che segna una fase di transizione nella sua vita.

In un gesto di incomprensione, Leonor parte senza salutare Cruz, lasciandola profondamente turbata. Curro consiglia ad Alonso di contattare il segretario del re per un incontro con Cavendish. Infine, Lorenzo e Cruz si uniscono per pianificare una battuta di caccia, un modo per concretizzare il loro piano e uccidere Curro. La tensione culmina quando Salvador affronta Jeronimo e lo minaccia con un coltello, per aver fatto ricadere su Maria le colpe del furto del prezioso orologio.