La Promessa anticipazioni 27 ottobre: Petra e Teresa seppelliscono Feliciano, Vera si avvicina a Lope

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 27 ottobre su Rete 4 alle 19:40 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci racconta la sofferenza di Petra e Teresa. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: L'ultimo viaggio di Feliciano

Lorenzo e Cruz avevano deciso di eliminare Curro assoldando un killer con l'incarico di uccidere il giovane durante una battuta di caccia, ma il piano aveva preso una piega inaspettata. L'assassino era riiscito a ferire Curro, ma era stato Feliciano a perdere la vita durante l'agguato. Nei giorni precedenti, la vittima aveva scoperto che Petra era sua madre e aveva chiesto a Teresa di sposarlo. Petra e Teresa, profondamente addolorate, gli sono state accanto fino al suo ultimo respiro, accompagnandolo nell'ultimo viaggio

Ora, tornate alla tenuta in uno stato di profonda sofferenza, Petra e Teresa affrontano il lutto in maniera diversa. Mentre Teresa cerca conforto e comprensione dalle sue amiche, provando a superare il dolore attraverso il sostegno di chi le è vicino, Petra reagisce mettendosi immediatamente al lavoro, come se volesse evitare di pensare alla perdita appena subita, nascondendo il dolore dietro una fredda apparenza di indifferenza.

Candela dà consigli a Vera

Nel frattempo, Vera è combattuta sui suoi sentimenti per Lope: non sa se confessargli ciò che prova per lui, temendo un rifiuto o un cambiamento nel loro rapporto. Decisa a cercare un consiglio, si rivolge a Candela, che le suggerisce di aprirsi sinceramente con il cuoco, incoraggiandola a non tenersi tutto dentro. Dopo essersi fatta forza, Vera si avvicina a Lope per rivelargli ciò che ha nel cuore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Conte chiede a Romolo come vanno le cose alla Promessa.