La Promessa anticipazioni 27 gennaio: Blanca pronta a partire, Catalina affronta Don Lorenzo

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 27 gennaio, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Martina cerca di fermare Curro. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Vera, esasperata dalle continue molestie di Santos, gli rivela di essere la figlia dei Duchi De Carril. Questa confessione si rivela un'arma pericolosa nelle mani di Santos, che non perde tempo e comincia a usare questa informazione per ricattarla. Lope si sente sempre più messo da parte dalla ragazza. L'arrivo di Norberta a La Promessa porta con sé risposte tanto attese.

La donna si confronta con Simona e Candela, spiegando finalmente cosa abbia turbato così profondamente Virtudes. Petra, devastata dalla delusione per il rifiuto di Ayala, si scontra duramente con gli altri camerieri, costringendo Don Romulo a intervenire. Maria ritorna alla tenuta dopo la visita ai Duchi De Abrontes, che le hanno offerto una nuova e allettante opportunità lavorativa.

Santos continua ad infastidire Vera

Anticipazioni de La Promessa: Vera si allontana da Lope e cade nella trappola di Santos

Blanca si prepara a lasciare la tenuta, ma non prima di dare il suo pieno sostegno a Jana per il matrimonio con Manuel. Le due ragazze condividono un momento emozionante, in cui Blanca le assicura che sarà sempre al suo fianco, anche da lontano. Catalina, ancora sconvolta dalla confessione di Pelayo, che le ha confessato di aver dovuto consegnare tutti i proventi della vendita delle armi a Don Lorenzo, decide di affrontare il Capitano una volta per tutte.

Martina continua a tentare di convincere Curro a rinunciare alla sua decisione di partire per il fronte. Nonostante le sue suppliche, il ragazzo resta irremovibile. Curro, determinato a lasciarsi alle spalle le sue delusioni e a cercare un nuovo scopo nella vita, è deciso a partire. Vera, oppressa dai problemi con Santos, si distanzia sempre più da Lope, che si sente respinto e impotente.

Nel frattempo, il rapporto con Santos diventa sempre più pericoloso, e Vera rischia di trovarsi intrappolata in una situazione da cui potrebbe essere difficile uscire. Maria è tornata dalla visita ai Duchi De Abrontes, e l'intera tenuta attende con ansia la sua decisione. Salvador, in particolare, vive con apprensione questo momento, sperando che Maria scelga di rimanere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria e Teresa parlano di tutto quello che sta succedendo alla Promessa.