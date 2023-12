La Promessa anticipazioni 27 dicembre: La salute di Jana peggiora ma Cruz minaccia di licenziarla

La Promessa, anticipazioni di mercoledì 27 dicembre 2023: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 27 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 22 dicembre

La promessa: riassunto della puntata del 22 dicembre

Mauro dice a Lope che deve confessare la verità a Maria e dirle che l'anello non è da parte di Salvador, ma che è stato lui stesso a metterlo nel carillon per dichiararle il suo amore.

Alonso e Catalina discutono della vendita del palazzo di Cadice, necessaria per ottenere la liquidità indispensabile al rinnovamento dell'attività. Lorenzo discute con Elisa e insieme a Cruz cerca di aprire gli occhi ad Alonso sulla donna. Alonso cerca di convincere Elisa a scambiare il denaro avuto in eredità con uno dei palazzi del barone.

Anticipazioni del 27 dicembre: Manuel indaga su Jana

Manueo decide di indagare sulle condizioni precarie di Jana dopo il suo incontro con i duchi, coinvolgendo Catalina. La tensione sale quando Pia è messa alla prova da Petra riguardo alla sua prima notte di nozze, ma Gregorio interviene per ripristinare l'ordine.

Nella prossima puntata: Mauro vorrebbe Confessare il Suo Amore a Maria

Mauro confida a Lopezdi dover confessare a Maria la verità sull'anello, ammettendo di averlo messo nel carillon per dichiararle il suo amore. Nel frattempo, Martina mostra a Maria un anello trovato nel carillon, rivelando la sua intenzione di andare a un mercato delle pulci per svelare il mistero.

In questa puntata le condizioni di salute di Jana preoccupano Manuel

Nella nuova puntata: Le difficoltà economiche di Alonso e Catalina

Alonso e Catalina discutono della vendita del palazzo di Cadice per ottenere liquidità. Lorenzo cerca di influenzare le decisioni di Alonso, mentre Cruz cerca di aprire gli occhi al padrone di casa sulla baronessa.

Nell'episodio di mercoledì della soap spagnola: Un nuovo malore colpisce Jana

Gregorio propone a Pia di cercare una casa in cui vivere insieme, ma lei preferisce rimanere alla Promessa, in camere separate, fino alla nascita del bambino. Cruz e Lorenzo, all'insaputa di Alonso, cercano di escogitare un modo per impedire che la baronessa erediti il denaro del barone.

Maria chiede a Pia di concedere un giorno di riposo a Jana, che è ancora troppo debole per lavorare, e chiede alle cuoche di prepararle una ricca colazione. Jana vorrebbe tornare al lavoro e rifiuta di farsi visitare,

Elisa imbarazza Alonso nella prossima puntata de La Promessa

Elisa, davanti a Cruz, ricorda le serate di gioventù trascorse con Alonso in intimità, suscitando imbarazzo. Viste le difficoltà per la vendita del palazzo di Cadice, Lorenzo dice ad Alonso e Catalina di essere disposto a concedere loro in prestito.

Petra riferisce alla marchesa che Jana si rifiuta di lavorare da quando è tornata dalla casa dei duchi. Tra Martina e Curro si crea un'atmosfera romantica.

Jana rischia il licenziamento mercoledì su Canale 5

Manuel e Catalina concordano che Jimena si sia vendicata del fatto che Jana e Catalina abbiano aggiustato l'aereo. Cruz convoca Gregorio e gli ordina di far tornare a lavorare Jana, pena il licenziamento della ragazza.

Gregorio cerca di convincerla che Jana ha bisogno di riposo ma Cruz è irremovibile. Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro decidono di aiutare Jana facendo le sue faccende.

Lorenza offre il suo aiuto ad Alonso nei prossimi della soap

Lorenzo dice a Cruz di non essere riuscito a trovare nessuna informazione negativa sulla baronessa. Alonso comunica a Cruz che il palazzo di Cadice sarà molto difficile da vendere e che Lorenzo gli ha offerto di dargli un prestito. Cruz è favorevole.

Martina decide di chiudere a chiave Simona e Candela nell'ufficio di Pia per costringerle a riappacificarsi. Manuel si rifiuta di andare a Siviglia con Jimena e le dice che è molto arrabbiato per come è stata trattata Jana a casa dei duchi. Cruz dice a Lorenzo che a questo punto devono uccidere la baronessa.