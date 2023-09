La promessa anticipazioni 26 settembre, Catilina affronta Cruz accusandola di furto

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda martedì 26 settembre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 25 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 25 settembre .

Don Gregorio continua a imperversare su Don Romulo, evocando dei trascorsi che lo hanno portato a voler annientare il fedele maggiordomo dei de Luhan. Mauro riesce a trovare l'usuraio che ha acquistato per primo la spilla scomparsa, e scopre così chi degli abitanti di La Promesa l'ha rubata, da cui Catalina pretende una confessione, ma viene a scoprire una diversa verità.

La Promessa, anticipazioni del 26 settembre

Dopo la rivelazione di Mauro, Catilina inizia un'indagine per scoprire la verità. Alla fine, Cruz confessa di aver dato l'ordine a Petra di vendere la spilla appartenente alla defunta Marchesa. Cruz e Catilina hanno una vivace e spiacevole discussione.

Nella nuova puntata della soap: Lope e Maria, come si evolverà il loro rapporto?

Dopo essersi baciati, Lope e Maria hanno faticato a superare l'imbarazzo di quel momento. Ora, finalmente, i due cercano di chiarire la situazione. Lope si scusa con Maria per il suo gesto impulsivo. Nonostante ciò, sembra che la situazione non sia migliorata del tutto. C'è ancora una certa confusione tra Lope e Maria riguardo alla direzione che il loro rapporto dovrebbe prendere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Lope cerca di spiegare a Maria la situazione di Salvador ma la sorprende con un bacio.