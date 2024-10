Anticipazioni La Promessa 26 ottobre: Salvador e Maria richiamati per una richiesta fuori luogo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 26 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata:Maria chiede aiuto a Catalina. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: le controverse gerarchie della tenuta

Pia e Don Romulo rimproverano duramente Salvador e Maria per l'insistenza con cui hanno cercato di ottenere dai marchesi il permesso per celebrare il loro matrimonio prima di quello di Catalina. La coppia, infatti, non solo ha insistito troppo, ma ha addirittura osato presentarsi di persona al cospetto di Don Alonso per formalizzare la richiesta, un atto che viene interpretato come una mancanza di rispetto verso le rigide gerarchie della tenuta.

Nonostante l'avvertimento di Pia e Romulo, Maria medita di rivolgersi direttamente a Catalina, sperando che la marchesina possa intercedere in loro favore. Tuttavia, questa decisione potrebbe compromettere ulteriormente la sua posizione, già delicata, e rischiare di alienarle il favore di altri membri dello staff e dei marchesi stessi. Maria è già stata allontanata recentemente dalla tenuta dopo essere stata accusata ingiustamente del furto dell'orologio di Lorenzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo aver parlato con Virtudes, Simona continua a pensare a suo figlio Antonio.