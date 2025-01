La Promessa anticipazioni 26 gennaio: Vera svela il suo segreto a Santos, Petra è una furia

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 26 gennaio su Rete 4 alle 19.40: Lope si sente sempre più escluso dalla vita di vera. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Blanca si mostra felice per la proposta di matrimonio di Manuel a Jana ma non riesce a nascondere le sue perplessità. Sebbene sostenga la loro unione, teme che la famiglia di Manuel possa rappresentare un ostacolo insormontabile. Inaspettatamente, Blanca spiazza tutti, anche i suoi amici più stretti, annunciando la sua decisione di lasciare la tenuta.

Catalina, decisa a rilanciare la sua attività, chiede una mano a Pelayo ma lui le confessa di non poterla aiutare economicamente. Il conte spiega di aver consegnato tutto il suo denaro a Don Lorenzo, spingendola a rivolgersi direttamente al Capitano. Martina, preoccupata per la scelta di Curro di arruolarsi, tenta di convincerlo a restare, ma lui sembra irremovibile.

Santos ricatta Vera

Anticipazioni de La Promessa: Norberta chiarisce la situazione di Virtudes

Vera, esasperata dalle continue molestie di Santos, commette un grave errore e gli rivela la sua vera identità: è la figlia dei Duchi De Carril. Questa confessione, fatta in un momento di debolezza, si rivela un'arma pericolosa nelle mani di Santos, che non perde tempo e comincia a usare questa informazione per ricattarla. Vera si ritrova così in una situazione ancora più complicata, cercando disperatamente una via d'uscita.

Mentre Vera affronta i ricatti di Santos, Lope si sente sempre più messo da parte dalla ragazza. La sua confusione e insicurezza lo portano a interrogarsi sul futuro della loro relazione, ma Vera, oppressa dai suoi problemi, non riesce a rassicurarlo, alimentando la distanza tra loro. L'arrivo di Norberta a La Promessa porta con sé risposte tanto attese. La donna si confronta con Simona e Candela, spiegando finalmente cosa abbia turbato così profondamente Virtudes.

Petra, devastata dalla delusione per il rifiuto di Ayala, si scontra duramente con gli altri camerieri. La sua aggressività rende il clima insostenibile e costringe Don Romulo a intervenire per riportare l'ordine. Petra, tuttavia, sembra incapace di placare il suo risentimento, continuando a seminare discordia. Maria ritorna alla tenuta dopo la visita ai Duchi De Abrontes, che le hanno offerto una nuova e allettante opportunità lavorativa. I suoi amici, soprattutto Salvador, aspettano con ansia di sapere quale decisione prenderà.