La Promessa anticipazioni 26 gennaio: Maria affronta Salvador, Mauro guida Simona e Candela

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 26 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 25 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 25 gennaio

Jimena decide di assumere la direzione della proprietà, anche se se ne stava occupando Martina. Martina racconta i suoi dispiaceri a Curro, al quale si sente sempre più vicina.

Alonso continua a essere sopraffatto dalle varie avversità e Romulo cerca di incoraggiarlo, raccontandogli una delle sue storie edificanti.

Anticipazioni del 26 gennaio: Mauro insegna a Simona e Candela a scrivere correttamente

Mauro si impegna in un compito educativo con Simona e Candela, cercando di insegnare loro a scrivere correttamente. Tuttavia, si rende conto che questa missione è più difficile del previsto.

Nel nuovo episodio: Jana si rifà con Petra

Jana, finalmente, ha l'opportunità di rivalersi dei numerosi soprusi subiti in passato da Petra. Quest'ultima, in qualche modo è stata degradata ad una posizione di domestica.

Nella nuova puntata: Maria parla con Salvador

Spinta da Teresa, Maria Fernandez trova il coraggio di affrontare Salvador sulla difficile situazione del loro matrimonio dopo il ritorno dell'uomo dalla guerra.