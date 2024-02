La Promessa anticipazioni 26 febbraio: Jimena svela a Manuel una dolce attesa, Jana sconvolge Curro

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 26 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 23 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 23 febbraio

Catalina manifesta i suoi dubbi su Lorenzo anche ad Alonso. Lorenzo dice a Elisa che vuole riuscire a conquistare la fiducia di Catalina. Petra confessa a Teresa perché è tanto devota alla marchesa.

Anticipazioni del 26 febbraio: La rivelazione di Jimena

Manuel ha accettato di partire per Milano per seguire il progetto sugli aeroplani. Poco prima di lasciare la Spagna e trasferirsi in Italia Jimena gli annuncia di essere incinta.

La Promessa del 26 febbraio: Jana svela di aver visto Lorenzo ed Elisa baciarsi

Nel nuovo episodio: Jana fa una rivelazione a Curro

Durante un incontro segreto tra Lorenzo ed Elisa qualcuno aveva visto il capitano baciare la donna. Nella puntata del 26 febbraio Jana rivela a Curro che è stata lei a scoprire la tresca dei due amanti segreti.

Nella prossima puntata: Salvador confessa le sue paure a Maria

Salvador finalmente decide di aprirsi con Maria con la quale i rapporti sono peggiorati dopo il ritorno del ragazzo dalla guerra. Salvador confessa alla sua fidanzata la sua paura di perderla.