La Promessa anticipazioni 25 giugno: Jimena scopre Jana e Manuel? Feliciano rivela qualcosa che inquieta Petra

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:50 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 25 giugno alle 15:50 circa. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz è ancora arrabbiata per il trattamento ricevuto a Corte. La trama è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 giugno, Curro pressa Ramona senza successo per scoprire il suo passato e perde le staffe, ma Jana interviene. Teresa confessa a Pia che Feliciano le ha detto del bambino. Alla festa del Garden Party, la famiglia de Lujan viene ignorata a causa delle voci di Margarita. Martina detesta l'evento, ma un ballo con Curro cambia tutto e la coppia si dichiara amore. Lontano, Jana e Manuel vivono una serata magica insieme.

Anticipazioni de La Promessa del 25 giugno, Martina e Curro: Gli ultimi momenti insieme

Jimena per poco non scopre Manuel insieme a Jana. Questo episodio fa capire ancora una volta a Jana che, nonostante i bellissimi momenti passati insieme, tra lei e Manuel non può esserci futuro e che la loro storia deve finire, soprattutto dopo il suo avvicinamento ad Abel.

I signori fanno ritorno alla Promessa, e Cruz non riesce a dimenticare l'umiliazione subita durante la festa reale, dove tutti a corte li hanno ignorati, considerandoli degli arrampicatori sociali. Per questo trattamento incolpa la cognata che, anche alla tenuta continua ad infierire in ogni occasione possibile.

Feliciano inquieta sua sorella Petra

Nel frattempo, Martina e Curro, dopo essersi dichiarati amore eterno, decidono di approfittare degli ultimi momenti insieme prima del matrimonio di lei con Antonio, il futuro duca. L'operazione di Salvador è imminente, e Catalina interviene come mediatrice per ottenere un permesso per Maria, affinché possa accompagnarlo.

Jimena riceve la visita di sua madre, preoccupata perché la figlia non ha seguito il suo consiglio di fingere un aborto. Pia non nasconde la sua diffidenza nei confronti di Feliciano e gli vieta esplicitamente di avvicinarsi a suo figlio. Petra cerca di sostenere il fratello, ma lui le confessa qualcosa che la preoccupa molto.