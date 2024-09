La Promessa, anticipazioni 25 settembre: Abel scopre il ladro dell'orologio di Lorenzo e si confida con Romulo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 25 settembre alle 16:10. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Jana ha dei sospetti sul padre di Abel. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Teresa accetta la proposta di Feliciano

In questo episodio, Jana incontra il padre di Abel e comincia a percepire che qualcosa non quadra. La sua intuizione la porta a nutrire sospetti sull'uomo, timori che vengono condivisi anche da Manuel. Tuttavia, il medico riesce ad allontanare i dubbi, anche se lo stesso Abel non ha accolto con favore l'arrivo di suo padre alla tenuta.

Abel scopre chi ha rubato l'irilogio

Nel frattempo, Teresa accoglie con entusiasmo la proposta di matrimonio di Feliciano. L'annuncio riempie di gioia non solo lei, ma anche Petra, che approva con entusiasmo la decisione, e all'intero personale di servizio che si congratula con la coppia. Questo momento di felicità sembra suggellare l'amore di Teresa e Feliciano, consolidando il loro legame davanti a tutti.

Continuando nelle sue indagini, Abel scopre un dettaglio fondamentale: Jerónimo è il responsabile del furto dell'orologio di Lorenzo. Questa scoperta crea una svolta nella trama. Abel decide di confidarsi con Romulo, che, dopo aver preso coscienza della verità, denuncia Jerónimo a Pelayo, preparando il terreno per un possibile confronto che proverà l'innocenza dii Maria, scagionandola dalle accuse.

