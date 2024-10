La Promessa anticipazioni 25 ottobre: Catalina smaschera Pelayo e Jeronimo ma interviene Cavendish

Domani venerdì 25 ottobre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Don Alonso contro il conte Ayala. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa, Jeronomio e Cavendish: la consegna delle armi è in pericolo

Don Alonso è sempre più irritato dalla presenza del conte Ayala, tornato alla tenuta. Ayala si dimostra un ospite sgradevole, con parole cattive per tutti, e il marchese non esita a fargli notare che, essendo solo un visitatore, dovrebbe mantenere un comportamento rispettoso. Questo scontro di personalità crea tensioni all'interno della tenuta, poiché Don Alonso cerca di mantenere l'ordine e la dignità della sua casa.

Nel frattempo, Catalina sorprende Pelayo e Jeronimo mentre discutono dei preparativi per il loro grande giorno. La marchesina, curiosa e preoccupata, chiede spiegazioni al fidanzato, ma Pelayo cerca di sviare la conversazione, sostenendo che il suo valletto è solo molto triste per essere stato cacciato dalla tenuta. Tuttavia, la verità è che lui ha altri piani in mente.

Cavendish vuole organizzare lo scambio d'armi

Successivamente, Jeronimo si confronta con Cavendish, il quale lo avverte di non posticipare la consegna delle armi. Questo mette Pelayo in una posizione difficile, ma è determinato a non rinunciare al suo matrimonio. Così, decide di obbligare il suo cameriere a informare l'inglese che la consegna delle armi avverrà solo dopo il suo matrimonio con Catalina, mettendo in chiaro le sue priorità e il suo desiderio di celebrare l'amore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria non vuole fare pace con Jeronimo.