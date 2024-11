La Promessa, anticipazioni 25 novembre: Abel ricatta Manuel, Catalina pronta a sposare Pelayo

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 25 novembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Virtudes ritorna alla tenuta. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana vuole a tutti costi scoprire che cosa è successo a sua madre e segue il consiglio di Maria, ovvero quello di chiedere a Curro di indagare con il marchese riguardo al suo legame con Dolores. Abel scopre che Manuel sta cercando informazioni su di lui e decide di affrontarlo faccia a faccia.

Quello tra Manuel ed il dottore sarà un vero e proprio scontro. Simona è molto felice per il ritorno di sua figlia Virtudes a La Promessa mentre Don Lorenzo, che non ha smesso di indagare sugli affari di Pelayo, trova delle prove incriminanti all'interno del magazzino in cui sono conservate le marmellate.

Catalina è pronta per il matrimonio

Anticipazioni de La Promessa: Catalina sogna di sposarsi con l'abito della madre

Abel, deciso a mettere in difficoltà Manuel, minaccia di rivelare alla marchesa la relazione segreta del giovane con la cameriera Jana. Per evitare che il dottore parli, Manuel e Jana sono costretti a scendere a compromessi: promettono di non indagare più sulla vita privata di Abel, lasciandogli così un vantaggio temporaneo.

Dopo aver affrontato suo fratello Antonio e Norberta, Virtudes decide di tornare definitivamente alla tenuta. Il suo ritorno porta gioia a sua madre Simona, Catalina si prepara al grande giorno e chiede al padre, Don Alonso, il permesso di indossare il vestito da sposa appartenuto a sua madre. Insieme a sua zia e a sua cugina, inizia a pianificare i dettagli del matrimonio, cercando di portare un po' di gioia e leggerezza in un clima altrimenti teso.

Lo sciopero si è concluso, ma i rapporti tra Petra e Cruz restano estremamente tesi. Le parole crudeli di Cruz sul figlio morto di Petra hanno lasciato un segno profondo, aumentando il rancore della domestica nei confronti della marchesa. Don Alonso propone a Ayala di portare Margarita a una festa, un suggerimento che lascia il conte profondamente perplesso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pelayo continua ad organizzare il suo piano, con stress e ansia.