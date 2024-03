La Promessa anticipazioni 25 marzo: Elisa e Lorenzo provocano un incidente a Catalina

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 25 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì.

La promessa: riassunto del 22 marzo

Jimena continua a fingere malori per far sì che Manuel resti al suo fianco e Jana cerca di aprire gli occhi al suo padrone. Simona vuole mettere in guardia Catalina.

Anticipazioni del 25 marzo:

Elisa e Lorenzo portano avanti il loro piano per abbindolare Catalina. Simona dice a Catalina di non fidarsi del capitano, anche se questi le ha ricomprato la spilla di sua madre.

Poco dopo Catalina ha un incidente che in realtà è stato causato segretamente dalla Baronessa per permettere a Lorenzo di andare in banca al posto della ragazza.