La Promessa, anticipazioni 25 maggio: Pia rischia grosso, Jana e Manuel sono sorvegliati speciali

La Promessa torna su Rete 4 domani, domenica 25 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Burdin vuole parlare con Pia Petra e Cruz indagano sui piani di Jana e Manuel grazie a un diario compromettente. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo va nel nascondiglio di Pia per informarla della morte di Don Gregorio. Intanto, il sergente Burdina scopre che la busta ritrovata accanto al corpo dell'ex maggiordomo proviene direttamente dalla tenuta, Nel frattempo, Santos consegna a Petra un quaderno appartenente a Maria: la ragazza ha scritto una serie di racconti ispirati agli inquilini della tenuta dove racconta anche del futuro matrimonio tra Manuel e Jana.

Don Romulo parlando con Manuel capisce che il giovane rischia di essere sospettato dell'omicidio di Gregorio. Per proteggerlo, il maggiordomo convoca il sergente Burdina e gli confessa di essere stato lui a inviare la lettera a Gregorio, contenuta nella busta ritrovata vicino al cadavere. Poi gli confessa che Pia è ancora viva.

Cruz interpretata da Eva Martín

Anticipazioni de La Promessa: Le nozze di Jana e Manuel nel mirino di Petra e Cruz

Dopo aver confidato a Burdina che Pia è ancora viva, Don Romulo si trova costretto a rispondere alle domande incalzanti del sergente. L'uomo di legge, che da tempo sospettava che la domestica non fosse realmente morta, vuole vederci chiaro. Il maggiordomo, con tono deciso ma rispettoso, rivela di aver nascosto Pia per proteggerla dalle violenze di Gregorio. Non poteva più tollerare che la donna venisse maltrattata e ha scelto di rischiare tutto per darle una possibilità di salvezza.

Burdina, dopo aver ascoltato le spiegazioni di Don Romulo, gli chiede senza esitazione di accompagnarlo da Pia. Il sergente, infatti, ha bisogno di interrogarla personalmente per accertarsi che non sia coinvolta nella morte di Gregorio. La situazione è delicata e ogni dettaglio potrebbe cambiare il corso delle indagini. Il maggiordomo acconsente, consapevole che la verità deve emergere, ma spera che l'interrogatorio possa anche scagionare definitivamente Pia da ogni sospetto.

Nel frattempo, Petra entra in possesso, grazie a Santos, di un manoscritto di Maria, in cui la giovane si è ispirata ai personaggi della tenuta. Scorrendo le pagine, Petra e Cruz intuiscono che Jana e Manuel intendono sposarsi. Tuttavia, il diario non rivela né la data né il luogo delle nozze, lasciando le due donne con solo una parte del puzzle. Petra, temendo che Maria possa accorgersi della sparizione del quaderno e insospettirsi, ordina a Santos di rimettere tutto esattamente al suo posto. La scoperta, seppur incompleta, apre un nuovo fronte per Petra e Cruz, determinate a ostacolare il matrimonio prima che sia troppo tardi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel e Jana hanno un incontro romantico notturno.