La Promessa anticipazioni 25 gennaio: Jimena caccia Martina, Romulo supporta Alonso

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 25 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 24 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 24 gennaio

Manuel discute violentemente con Jimena, che gli ha chiesto di accompagnarla a fare spese. Ma Manuel le ha detto che andrà a Puebla de Tera per fare alcune commissioni per la tenuta.

Anche se lei cerca di ricattarlo per la lettera d'amore che ha trovato, Manuel non scenderà a patti e parte per Puebla de Tera, lasciandola sola.

Anticipazioni del 25 gennaio: Jimena prende il timone della tenuta

Jimena prende una decisione importante assumendo la direzione della proprietà, sottraendola a Martina che aveva svolto quel compito fino alla partenza di Manuel per Puebla de Tera.

Nel prossimo episodio: Martina si apre con Curro

Martina, a causa dei recenti eventi, si confida con Curro, con il quale sta sviluppando una connessione sempre più profonda.

Nella nuova puntata: Romulo sostiene Alonso

Alonso, alle prese con le sfide che la vita gli presenta, riceve supporto da Romulo. Quest'ultimo gli racconta una delle sue storie edificanti.