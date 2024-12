La Promessa, anticipazioni 25 dicembre: Abel rivela la verità su Jimena e la falsa gravidanza

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 25 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Virtudes e Salvador in crisi vogliono lasciare la tenuta. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Oggi la puntata termina alle ore 21.20 circa.

Riassunto dell'episodio precedente

Cavendish, con la complicità di Lorenzo, deciso a eliminare il giovane Pelayo, tenta di assassinarlo. Proprio mentre sta per premere il grilletto, Catalina arriva inaspettatamente e, con grande coraggio, riesce a salvare la vita del fidanzato che però si ritrova costretto a rivelargli tutti i suoi affari illegali con l'inglese.

Nel frattempo, Manuel ha un duro confronto con Cruz riguardo al suo matrimonio con Jimena dove ribadisce con determinazione che non intende proseguire un'unione costruita su bugie e inganni. Abel, il medico della tenuta, convoca i marchesi per rivelare un segreto cruciale su Jimena. Mercedes confida a Vera di trovarla incredibilmente simile alla figlia dei duchi de Carril.

Jimena oggi è messa spalle al muro

Anticipazioni de La Promessa: il legame tra Ayala e Margarita si rafforza

Abel non può più mantenere il segreto e rivela a Manuel e ai marchesi la verità sulla falsa gravidanza di Jimena. La confessione del medico offre a Manuel una valida motivazione per chiedere l'annullamento del matrimonio, mettendo Jimena e la sua famiglia in una posizione insostenibile.

Catalina interviene tempestivamente per salvare Pelayo dalle macchinazioni di Cavendish, ma la delusione per le bugie del fidanzato è troppo grande. La giovane, ferita e amareggiata, sembra determinata a prendere le distanze da lui, nonostante i suoi tentativi di giustificarsi. Virtudes, sopraffatta dalla sua condizione di salute e dall'ambiente soffocante della tenuta, valuta seriamente l'idea di andarsene dopo un'ennesima crisi di panico.

Allo stesso tempo, Salvador, pressato dai rimproveri di Don Romulo, si sente inadeguato e medita di abbandonare il suo lavoro. Nonostante le difficoltà, il legame tra Ayala e Margarita si fa sempre più intenso. Tuttavia, la loro relazione rimane nell'ombra, mentre Martina continua a fare di tutto per ostacolare la madre e impedire che trascorra del tempo con il conte.

Mercedes non può ignorare la sorprendente somiglianza tra Vera e la figlia dei duchi de Carril. La sua insistenza alimenta dubbi e curiosità tra i presenti, gettando un'ombra di mistero sull'identità della giovane domestica. Catalina, dopo aver salvato la vita di Pelayo, affronta la triste realtà: il suo fidanzato le ha sempre mentito