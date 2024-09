La Promessa anticipazioni 24 settembre: Pelayo e Catalina continuano la loro relazione, Abel è scosso

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 24 settembre alle 16:10. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jeronimo rimprovera Pelayo per la sua proposta di matrimonio fallita. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: L'arrivo di Eusebio Bueno scuote la serenità di Abel

Jeronimo affronta Pelayo e lo rimprovera per la sua proposta di matrimonio, che Catalina ha respinto. Jeronimo è furioso ma il Conte lo rimprovera per la sua mancanza di sensibilità, accusandolo di avere unicamente interessi economici. Pelayo gli ribadisce che non ha mai mostrato vera umanità e che il suo unico obiettivo è il denaro. Tuttavia, Jeronimo insiste che, nonostante tutto, i loro destini sono inevitabilmente legati anche per gli affari comuni.

Nel frattempo, alla tenuta de La Promessa, fa il suo ingresso un nuovo personaggio: Eusebio Bueno, il padre di Abel. Il suo arrivo provoca una forte reazione nel dottore, che non sembra affatto contento della visita inaspettata. Nonostante le problematiche, Pelayo e Catalina trovano un momento per chiarirsi e, dopo un confronto sincero, decidono di proseguire nella loro relazione. Il loro legame sembra rafforzarsi nonostante le difficoltà esterne.

Abel è scosso dall'arrivo del padre

Nel frattempo, Feliciano, in modo goffo ma sincero, si fa avanti per chiedere la mano di Teresa. La sua proposta di matrimonio, seppur maldestra, dimostra il suo affetto e la sua intenzione di costruire un futuro insieme a lei, aggiungendo un tocco di dolcezza e leggerezza in un contesto dominato dalle tensioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana è confusa riguardo le parole di Curro.