La Promessa anticipazioni 24 novembre: Don Lorenzo scopre prove contro Pelayo, Manuel si scontra con Abel

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 24 novembre su Rete 4 alle 19.40: domani sera Curro cerca informazioni su Dolores. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Petra e Ayala sono pronti a vendicarsi di Cruz e la domestica rivela al suo innamorato i punti deboli della marchesa. Lo sciopero arriva all'apice e i marchesi cercano di fare una controproposta alle richieste della servitù. Nonostante le intimidazioni di Don Lorenzo a Don Romulo, che potrebbe essere persino licenziato, la decisione spetta solo ai domestici e saranno loro ad accettare la proposta dei nobili oppure continuare con lo sciopero.

Anticipazioni de La Promessa: Il ritorno di Virtudes rende felice Simona

Jana, sempre più determinata a scoprire la verità su sua madre, segue il consiglio di Maria e decide di coinvolgere Curro nelle sue indagini. Jana chiede al ragazzo di avvicinarsi al marchese Alonso per ottenere informazioni su Dolores e sul possibile legame tra la donna e la madre di Jana, consapevole che il marchese potrebbe essere la chiave per svelare il mistero.

Il clima si fa incandescente tra Manuel e Abel. Dopo aver scoperto che Manuel sta cercando informazioni sul suo passato e sul suo viaggio durante l'incendio a Cordoba, Abel decide di affrontarlo direttamente. Tra i due si accende uno scontro acceso, che rischia di incrinare definitivamente la loro amicizia, già compromessa per il comune interesse per Jana.

Virtudes è tornata a La Promessa

Simona accoglie con grande gioia il ritorno della figlia Virtudes a La Promessa. Tuttavia, la serenità di madre e figlia potrebbe essere minacciata dalle dinamiche in corso nella tenuta, dove le tensioni tra i servitori e i nobili non accennano a placarsi. Nel frattempo, Don Lorenzo, che non ha mai smesso di sospettare di Pelayo, trova delle prove compromettenti nel magazzino dove vengono conservate le marmellate. Questa scoperta potrebbe cambiare le sorti degli affari di Pelayo e portare a ulteriori complicazioni per la famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il dottore parla con Jana della salute della signora Jimena.