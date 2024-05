La Promessa, anticipazioni 24 maggio: Cruz è terrorizzata, Martina riceve un regalo poco gradito

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:25 circa su Canale 5.

Domani venerdì 24 maggio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:25. Le anticipazioni dell'episodio ci rivelano che il matrimonio di Martina sta creando scompiglio. La protagonista Jana Expósito vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima.

Nell'episodio del 23 maggio, Feliciano, il fratello di Petra, vorrebbe fermarsi alla tenuta per qualche giorno e magari trovare un lavoro. Petra chiede a Romulo se possono ospitarlo. Abel sminuisce le cure di Jana davanti a Manuel e a Jimena mentre quest'ultima ne ribadisce l'utilità. Cruz dice a Margarita che alla fine Martina obbedirà al loro volere e sposerà Antonio, il figlio del duca. Curro è arrabbiato con Martina per il bacio con il duca e le dice che non si fida più di lei. Jana affronta Abel per il suo comportamento davanti a Manuel e a Jimena.

Cruz è contraria al matrimonio di Martina

Anticipazioni del 24 maggio: Il consiglio interessato di Cruz

Martina è stata promessa sposa a Antonio, il futuro duca de Carvajal y Cifuente. Cruz, le dice che non deve sposare per forza il ragazzo che i suoi genitori le vogliono imporre. Mentre le due donne discutono, alla tenuta arriva uno splendido mazzo di fiori per Martina da parte di Antonio.

Antonio, futuro sposo di Martina

Martina, nonostante la bellezza dell'omaggio, non ne è per niente contenta e non gradisce il biglietto scritto da Antonio. Margarita e Fernando vedono nel matrimonio di Martina con Antonio la fine dei loro problemi economici e la possibilità di essere accolti dalla nobiltà madrilena. Cruz invece è terrorizzata dall'ipotesi che Margarita diventi ricca e che possa addirittura frequentare la corte del re.