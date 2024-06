La promessa anticipazioni del 12 giugno: Antonio e Curro lottano per Martina, Salvador consola Candela

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 12 giugno alle 14:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che l'arrivo di Antonio crea scompiglio alla tenuta. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'11 giugno, Ramona rifiuta di dire la verità a Jana e Curro sulla madre. Petra intralcia la ricerca del figlio di Pia scomparso all'improvviso e attira su di se l'odio della servitù. L'arrivo di Don Antonios infastidisce Jimena che non ha molto interesse all'incontro. La marchesa è preoccupata per l'aspetto di Catalina. Margarita si offre di parlarle.

Cruz si lamenta con Manuel del dottor Bueno e lo accusa di non curare bene Jimena ed esorta il figlio a liberarsene. Feliciano corteggia Teresa. Catalina tenta di riavvicinare Fernando e Alonso ma senza successo. Salvador Lope e Abel riescono a far mangiare Candela dopo il voto del digiuno per salvare Pia. Jimena con una scusa attira Manuel e lo trascina a letto.

Anticipazioni del 12 giugno: Il neonato di Pia è ancora scomparso

Finalmente, Antonio de Carvajal y Cifuentes arriva a La Promessa, dove viene ricevuto con tutti gli onori. Lui vorrebbe restare solo con Martina, la sua promessa sposa ma Fernando e Margherita e Cruz glielo impediscono. Il futuro duca è infastidito che proprio Curro sia stato assegnato come chaperon di Martina.

Antonio è arrivato per incontrare la sua promessa sposa

Anche Curro trova la situazione molto spiacevole, considerati i suoi sentimenti per Martina e cercherà in Ramona un modo per sfuggire al suo penoso obbligo. Pia sembra migliorare, ma l'unico modo per esserne sicuri è assumere un particolare farmaco. Jana dovrà rivolgersi a un vecchio alleato in queste questioni, se vuole riuscirci. Nel frattempo Salvador si sta riprendendo e cerca di confortare Candela. La cameriera è disperata perché il neonato di Pia è stato rapito quando lei si è appisolata.