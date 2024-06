La Promessa anticipazioni 24 giugno: Jana e Manuel vivono una serata da sogno, Curro si dichiara a Martina

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:50 circa su Canale 5, da questa settimana la serie va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 24 giugno su Canale 5: in onda alle 15:50 circa. La Marchesa si sente umiliata dagli altri nobili. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 giugno, Pia, divisa tra lavoro e figlio, non riesce a gestire tutto. Romulo le fa notare che affidare il bambino a una domestica è inopportuno. Pia, terrorizzata dal possibile ritorno del rapitore, chiede a Teresa di indagare, ignorando il segreto di Teresa. Jimena riceve una bottiglietta di sangue da sua madre per simulare un aborto. Manuel, preoccupato per il lungo viaggio, chiede ad Abel di visitarla. Al palazzo, Margarita minaccia Cruz di screditarla durante la festa reale.

Anticipazioni de La Promessa del 24 giugno: Le coppie si dichiarano in gran segreto

Curro continua a insistere con Ramona perché gli racconti il suo passato, ma questa volta perde le staffe. Solo l'intervento di Jana evita il peggio. Teresa confessa a Pia che Feliciano le ha detto del bambino nel convento di Villalquino. La famiglia de Lujan arriva al Garden Party di Sua Maestà, ma la Marchesa è orripilata perché tutti li ignorano, considerandoli arrampicatori sociali, una voce diffusa da Margarita.

Curro e Martina si dichiarano amore

Martina detesta essere alla festa per essere sfoggiata come fidanzata di Antonio. Tuttavia, un ballo discreto con Curro cambia tutto, e i due si dichiarano amore reciproco. Lontano dai giardini della Granja, Jana e Manuel vivono un momento magico. Manuel organizza un ballo a sorpresa per Jana, regalando loro una serata da sogno.