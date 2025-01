La Promessa, anticipazioni 24 gennaio, Vera è tormentata da Santos, Maria mette in guardia Jana

Domani venerdì 24 gennaio torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Catalina lotta per la sua attività. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Curro confida a Manuel il vero motivo che lo ha spinto a decidere di arruolarsi: Il ragazzo rivela che il suo desiderio di allontanarsi nasce dalla necessità di dimenticare Martina, la ragazza che gli ha spezzato il cuore. Manuel cerca di fargli cambiare idea, ma Curro sembra determinato ad andare avanti con la sua scelta.

Anche Don Alonso cerca di dissuadere Curro dall'arruolarsi, ma i suoi sforzi si rivelano vani. Nel frattempo, Don Lorenzo mostra una totale indifferenza verso il destino del ragazzo. Cruz, continua a osservare con attenzione Manuel e Blanca. La marchesa èConvinta che tra suo figlio e la ragazza ci sia del tenero.

Jana mostra l'anello che le ha dato Manuel

Anticipazioni de La Promessa: Catalina chiede aiuto a Pelayo

Jana, emozionata, racconta a Maria della proposta di matrimonio ricevuta da Manuel. La ragazza, raggiante, mostra con orgoglio l'anello che suggella la loro promessa d'amore. Maria, felice per l'amica, le augura il meglio, ma non manca di avvertirla che la famiglia del marchese potrebbe non accettare facilmente questa unione.

Vera continua a subire le attenzioni indesiderate di Santos, che non smette di tormentarla. La ragazza è sempre più sotto pressione e fatica a gestire la situazione. Lope, intanto, si sente escluso dalla vita di Vera e cerca rassicurazioni da lei. Tuttavia, il peso di ciò che sta affrontando la giovane non le permette di essere presente per lui, lasciando Lope ancora più insicuro.

Catalina non si arrende e, determinata a far rinascere la sua attività di confetture, si rivolge a Pelayo per un aiuto economico. Il conte, però, non dispone della somma necessaria per sostenere il progetto della ragazza. Nonostante ciò, Catalina non si perde d'animo e cerca una soluzione alternativa per portare avanti i suoi piani e salvare il suo lavoro.